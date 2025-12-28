Ordubadın dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 35 sm-ə çatıb
Ekologiya
- 28 dekabr, 2025
- 17:53
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ordubad rayonunun yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 35 sm-ə çatıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib.
Məlumata görə, muxtar respublika ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.
Ordubad rayonun yüksək dağlıq ərazilərində (3000 m) qarın hündürlüyü 35, Parağaçaq Qar Uçqunu Stansiyasında 12, Şahbuz rayonunun Kükü kəndində 28 sm, Biçənək kəndində 22 sm, Şərurun Axura kəndində isə 12 sm qeydə alınıb.
Son xəbərlər
18:04
Zelenski Qərb tərəfdaşlarını Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
17:56
Finlandiyada fırtına səbəbindən 160 mindən çox ev təsərrüfatı elektriksiz qalıbDigər ölkələr
17:53
Ordubadın dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 35 sm-ə çatıbEkologiya
17:49
Britaniya və Almaniya özüyeriyən artilleriyanın alınması barədə razılığa gəliblərDigər ölkələr
17:40
Çində dünyada ilk dəfə 6 tonluq konvertoplan uçuş həyata keçiribDigər ölkələr
17:28
İranın paytaxtı altıncı quraqlı ilini yaşayırRegion
17:17
Çində Tailand və Kamboca arasında iki günlük danışıqlar başlayırDigər ölkələr
17:09
"El Pais": ABŞ 2025-ci ildə Avropa ilə ittifaqını pozubDigər ölkələr
16:54