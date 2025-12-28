WP: Китай стремительно расширяет объекты по производству ядерных боеголовок

Власти КНР ускоренными темпами расширяют предприятия, где собирают элементы ядерных боевых зарядов.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные спутниковых снимков от организаций Open Nuclear Network (ONN) и Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC).

Газета отмечает, что "Пекин резко нарастил активность на ключевых объектах по производству ядерных боеголовок, с взрывным расширением работ с 2021 года".

В частности, за последние пять существенные изменения наблюдаются на объекте в провинции Сычуань по созданию сердечников из плутония в боеголовках. Здесь более чем два раза увеличилась площадь охраняемых территорий, отмечаются перестройка зданий и строительство новых, в том числе у основного производственного корпуса.

Кроме того, с 2019 года наблюдаются интенсивные работы на другом объекте - в уезде Цзытун провинции Сычуань, где, предположительно, могут производить взрывчатое вещество, нужное для запуска цепной реакции в боеголовке. Основные строительные работы отмечены возле корпусов, вероятно, предназначенных для испытания взрывчатки.

WP также сообщало в середине ноября, что власти Китая ведут работы по расширению объекта в районе Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где в XX веке испытывали ядерное оружие. КНР в 1996 году присоединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но, как и США, не ратифицировал его.