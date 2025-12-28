Зеленский предрек важные новости до Нового года

Многое в вопросе завершения российско-украинской войны может решиться к Новому году.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы делаем для этого все возможное, но будут ли приняты решения - зависит от партнеров", - сообщил он.

Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию.

Украинский лидер также прокомментировал массированные удары Вооруженных сил России и потребовал новых поставок ракет для систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.