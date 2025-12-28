Зеленский предрек важные новости до Нового года
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 17:37
Многое в вопросе завершения российско-украинской войны может решиться к Новому году.
Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы делаем для этого все возможное, но будут ли приняты решения - зависит от партнеров", - сообщил он.
Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию.
Украинский лидер также прокомментировал массированные удары Вооруженных сил России и потребовал новых поставок ракет для систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
Последние новости
19:05
Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по "Русскому дому"Другие страны
18:49
КНР провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракетыДругие страны
18:33
FT: Зеленский на встрече с Трампом намерен убедить его усилить давление на РФДругие страны
18:26
Сийярто: Венгрия не будет выполнять миграционный пакт ЕСДругие страны
18:11
В Ордубаде высота снежного покрова в высокогорье достигает 35 смЭкология
17:52
В столице Ирана шестой год подряд наблюдается засухаВ регионе
17:37
Зеленский предрек важные новости до Нового годаДругие страны
17:23
В ходе беспорядков в западных провинциях Сирии погибли три человекаДругие страны
17:09