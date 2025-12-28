Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский предрек важные новости до Нового года

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 17:37
    Зеленский предрек важные новости до Нового года

    Многое в вопросе завершения российско-украинской войны может решиться к Новому году.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    "Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы делаем для этого все возможное, но будут ли приняты решения - зависит от партнеров", - сообщил он.

    Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию.

    Украинский лидер также прокомментировал массированные удары Вооруженных сил России и потребовал новых поставок ракет для систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

    Владимир Зеленский российско-украинская война
    Zelenski Qərb tərəfdaşlarını Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməyə çağırıb
    Zelenskyy says significant developments possible before New Year

    Последние новости

    19:05

    Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по "Русскому дому"

    Другие страны
    18:49

    КНР провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты

    Другие страны
    18:33

    FT: Зеленский на встрече с Трампом намерен убедить его усилить давление на РФ

    Другие страны
    18:26

    Сийярто: Венгрия не будет выполнять миграционный пакт ЕС

    Другие страны
    18:11

    В Ордубаде высота снежного покрова в высокогорье достигает 35 см

    Экология
    17:52

    В столице Ирана шестой год подряд наблюдается засуха

    В регионе
    17:37

    Зеленский предрек важные новости до Нового года

    Другие страны
    17:23

    В ходе беспорядков в западных провинциях Сирии погибли три человека

    Другие страны
    17:09

    WP: Китай стремительно расширяет объекты по производству ядерных боеголовок

    Другие страны
    Лента новостей