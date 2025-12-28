Zelenski Qərb tərəfdaşlarını Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 28 dekabr, 2025
- 18:04
Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması ilə bağlı bir sıra məsələlər Yeni ilə qədər həll oluna bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz "Telegram" kanalında bildirib.
"Hazırda ilin ən fəal diplomatik günlərindən birini yaşayırıq və çox şey Yeni ilə qədər həll oluna bilər. Biz bunun üçün əlimizdən gələni edirik, lakin qərarların qəbul olunması tərəfdaşlardan asılıdır", – o vurğulayıb.
Zelenski ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə qarşıdakı görüşü şərh edib və Qərb tərəfdaşlarını Rusiyaya qarşı sanksiya təzyiqini gücləndirməyə çağırıb.
Ukrayna lideri həmçinin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin kütləvi zərbələrini şərh edərək, hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün yeni raket tədarükünə çağırıb.
Son xəbərlər
18:04
Zelenski Qərb tərəfdaşlarını Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
17:56
Finlandiyada fırtına səbəbindən 160 mindən çox ev təsərrüfatı elektriksiz qalıbDigər ölkələr
17:53
Ordubadın dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 35 sm-ə çatıbEkologiya
17:49
Britaniya və Almaniya özüyeriyən artilleriyanın alınması barədə razılığa gəliblərDigər ölkələr
17:40
Çində dünyada ilk dəfə 6 tonluq konvertoplan uçuş həyata keçiribDigər ölkələr
17:28
İranın paytaxtı altıncı quraqlı ilini yaşayırRegion
17:17
Çində Tailand və Kamboca arasında iki günlük danışıqlar başlayırDigər ölkələr
17:09
"El Pais": ABŞ 2025-ci ildə Avropa ilə ittifaqını pozubDigər ölkələr
16:54