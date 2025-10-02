Виктор Орбан: Азербайджан - золотой резерв для Евросоюза
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 11:59
Азербайджан является золотым резервом для Европейского Союза.
Как передает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.
"Азербайджан является золотым резервом Европейского Союза, потому что у нас много трудностей с энергией, а вы очень богаты и сотрудничаете [c EC], у вас стабильное и хорошее руководство, поэтому Азербайджан - золотой резерв для ЕС", - заявил Орбан.
