    Виктор Орбан: Азербайджан - золотой резерв для Евросоюза

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 11:59
    Азербайджан является золотым резервом для Европейского Союза.

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

    "Азербайджан является золотым резервом Европейского Союза, потому что у нас много трудностей с энергией, а вы очень богаты и сотрудничаете [c EC], у вас стабильное и хорошее руководство, поэтому Азербайджан - золотой резерв для ЕС", - заявил Орбан.

    Viktor Orban: Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün qızıl ehtiyatıdır
    Orban: Azerbaijan is EU's 'gold reserve'

