Viktor Orban: Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün qızıl ehtiyatıdır
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 12:03
Azərbaycan Avropa İttifaqının (Aİ) qızıl ehtiyatıdır.
"Report"un Brüssel bürosunun məlumatına görə, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitindən əvvəl bildirib.
"Azərbaycan Avropa İttifaqının qızıl ehtiyatıdır. Çünki bizim enerji ilə bağlı bir çox çətinliklərimiz var. Siz isə çox zənginsiniz və Aİ ilə əməkdaşlıq edirsiniz. Sabit və yaxşı rəhbərliyiniz var, ona görə də Azərbaycan Aİ üçün qızıl ehtiyatıdır", - V.Orban bildirib.
