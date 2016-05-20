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    Заместитель председателя парламента Азербайджана посетит Чехию

    Ведется работа для организации визита в Баку главы Сената Чехии Милана Штеха

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ На следующей неделе заместитель председателя парламента Азербайджана Валех Алескеров посетит Чехию.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

    В ходе визита ожидается ряд встреч В.Алескерова с официальными лицами Чехии.

    Как отметил посол, между Азербайджаном и Чехией имеются крепкие межпарламентские связи.

    Посол также сообщил, что ведется работа для организации визита в Баку главы Сената Чехии (Верхняя палата парламента Чехии) Милана Штеха.

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