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Вице-президент Турции: Высказывания Нэнси Пелоси неприемлемы

Вице-президент Турции: Высказывания Нэнси Пелоси неприемлемы "Высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, озвученные ею в ходе визита в Армению, не вписываются в историю и не соответствуют текущим реалиям. Кроме того, эти высказывания полностью лишены доброго умысла, свидетельствую
Внешняя политика
19 сентября 2022 г. 16:26
Вице-президент Турции: Высказывания Нэнси Пелоси неприемлемы
Фуат Октай

"Высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, озвученные ею в ходе визита в Армению, не соответствуют действительности и текущим реалиям. Кроме того, эти высказывания полностью лишены доброго умысла, свидетельствуют о предвзятости и саботируют дипломатические усилия. Подобное ни в коем случае неприемлемо".

Как сообщает Report, об этом вице-президент Турции Фуат Октай написал в Twitter.

Политик обратился с призывом к международному сообществу: "В то время, когда региону нужны мир и стабильность, я призываю всех международных акторов вести себя хладнокровно, справедливо и ответственно. Мы решительно продолжим свою поддержку Азербайджану, который ведет борьбу за освобождение своих земель, 30 лет находившихся под оккупацией".

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Версия на английском языке Turkish VP: Nancy Pelosi's views voiced in Armenia are unacceptable
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti: "Nensi Pelosinin Ermənistanda səsləndirdiyi fikirlər qəbuledilməzdir"

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