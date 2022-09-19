Вице-президент Турции: Высказывания Нэнси Пелоси неприемлемы

"Высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, озвученные ею в ходе визита в Армению, не вписываются в историю и не соответствуют текущим реалиям. Кроме того, эти высказывания полностью лишены доброго умысла, свидетельствую

"Высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, озвученные ею в ходе визита в Армению, не соответствуют действительности и текущим реалиям. Кроме того, эти высказывания полностью лишены доброго умысла, свидетельствуют о предвзятости и саботируют дипломатические усилия. Подобное ни в коем случае неприемлемо".



Как сообщает Report, об этом вице-президент Турции Фуат Октай написал в Twitter.



Политик обратился с призывом к международному сообществу: "В то время, когда региону нужны мир и стабильность, я призываю всех международных акторов вести себя хладнокровно, справедливо и ответственно. Мы решительно продолжим свою поддержку Азербайджану, который ведет борьбу за освобождение своих земель, 30 лет находившихся под оккупацией".