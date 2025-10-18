Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 19:54
    Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

    Как сообщает "Report", об этом он написал в соцсети X.

    "Поздравляю братскую и дружественную страну Азербайджан, с которой мы едины в радости и горе, с Днем восстановления независимости. По этому случаю передаю самые искренние пожелания всему азербайджанскому народу и желаю, чтобы наше братство в духе дружбы и солидарности продолжалось вечно", - отметил Джевдет Йылмаз.

    Джевдет Йылмаз Турция Азербайджан
    Cevdet Yılmaz Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Последние новости

    20:35

    Австрия поддержит 19-й пакет санкций против России

    Другие страны
    20:31

    СМИ: Египет возглавит международный воинский контингент для Газы

    Другие страны
    20:08

    Пашинян посетит Ватикан с рабочим визитом

    В регионе
    19:54

    Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    19:53

    Глава МИД Ирана провел переговоры по ядерной проблеме

    В регионе
    19:38

    "Ноттингем" уволил главного тренера после 40 дней работы

    Футбол
    19:23

    Центральное командование США выразило благодарность Азербайджану за миссию в Афганистане

    Армия
    19:14

    Таиланд и Камбоджа достигли договоренностей по отводу тяжелых вооружений

    Другие страны
    19:13

    Администрация президента Турции: Мы с гордостью поддерживаем братский Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей