Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как сообщает "Report", об этом он написал в соцсети X.

"Поздравляю братскую и дружественную страну Азербайджан, с которой мы едины в радости и горе, с Днем восстановления независимости. По этому случаю передаю самые искренние пожелания всему азербайджанскому народу и желаю, чтобы наше братство в духе дружбы и солидарности продолжалось вечно", - отметил Джевдет Йылмаз.