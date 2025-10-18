Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Внешняя политика
- 18 октября, 2025
- 19:54
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как сообщает "Report", об этом он написал в соцсети X.
"Поздравляю братскую и дружественную страну Азербайджан, с которой мы едины в радости и горе, с Днем восстановления независимости. По этому случаю передаю самые искренние пожелания всему азербайджанскому народу и желаю, чтобы наше братство в духе дружбы и солидарности продолжалось вечно", - отметил Джевдет Йылмаз.
