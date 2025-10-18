Cevdet Yılmaz Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2025
- 19:47
Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.
"Sevincdə və kədərdə bir olduğumuz dost və qardaş ölkə Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü mübarək olsun. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqına ən səmimi istəklərimi çatdırır, qardaşlığımızın dostluq və həmrəylik içində əbədi davam etməsini arzulayıram", - C.Yılmaz qeyd edib.
