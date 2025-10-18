İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Cevdet Yılmaz Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 19:47
    Cevdet Yılmaz Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.

    "Sevincdə və kədərdə bir olduğumuz dost və qardaş ölkə Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü mübarək olsun. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqına ən səmimi istəklərimi çatdırır, qardaşlığımızın dostluq və həmrəylik içində əbədi davam etməsini arzulayıram", - C.Yılmaz qeyd edib.

    Cevdet Yılmaz Azərbaycan 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Son xəbərlər

    19:55

    Premyer Liqa: "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    19:52

    Havay adalarındakı Kilauea vulkanı yenidən püskürüb

    Digər ölkələr
    19:47

    Cevdet Yılmaz Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    19:35
    Foto

    Kibertəhlükəsizlikdə idarəetmə, risk və uyğunluq mövzusunda müzakirələr keçirilib

    Daxili siyasət
    19:16
    Foto
    Video

    ABŞ Mərkəzi Komandanlığı Azərbaycana Əfqanıstandakı missiyasına görə minnətdarlıq edib

    Hərbi
    19:07

    Tramp: "Şatdaun" respublikaçılara demokratların proqramlarını ləğv etmək imkanı verib

    Digər ölkələr
    19:00

    Türkiyə PA: Can Azərbaycanın yanında olmaqdan qürur duyuruq

    Xarici siyasət
    18:52

    Ərdoğan Azərbaycanı Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    18:38
    Foto

    Prezident İlham Əliyev ABŞ Mərkəzi Komandanlığının komandanını qəbul edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti