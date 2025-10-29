Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Вице-премьер Беларуси прибыла в село Гызыл Кенгерли Агдамского района

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 12:34
    Вице-премьер Беларуси прибыла в село Гызыл Кенгерли Агдамского района

    Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич в рамках визита в Азербайджан прибыла в село Гызыл Кенгерли Агдамского района.

    Как передает Report, Петкевич ознакомилась с разрушениями, учиненными в населенном пункте за годы армянской оккупации.

    Вице-премьер также ознакомилась с генеральным планом строительства агрогородка, который будет расположен на территории села Гызыл Кенгерли.

    Отметим, что в мае 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности страны построить агрогородок на освобожденных территориях Азербайджана. В октябре 2024 года министерства сельского хозяйства Азербайджана и Беларуси подписали Дорожную карту о совместных действиях по развитию производства сельскохозяйственной продукции в селе Гызыл Кенгерли.

    Беларусь Наталья Петкевич вице-премьер Агдам
