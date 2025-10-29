Вице-премьер Беларуси прибыла в село Гызыл Кенгерли Агдамского района

Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич в рамках визита в Азербайджан прибыла в село Гызыл Кенгерли Агдамского района.

Как передает Report, Петкевич ознакомилась с разрушениями, учиненными в населенном пункте за годы армянской оккупации.

Вице-премьер также ознакомилась с генеральным планом строительства агрогородка, который будет расположен на территории села Гызыл Кенгерли.

Отметим, что в мае 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности страны построить агрогородок на освобожденных территориях Азербайджана. В октябре 2024 года министерства сельского хозяйства Азербайджана и Беларуси подписали Дорожную карту о совместных действиях по развитию производства сельскохозяйственной продукции в селе Гызыл Кенгерли.