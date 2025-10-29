Belarus Baş nazirinin müavini Ağdamın Qızıl Kəngərli kəndinə gəlib
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2025
- 12:37
Belarusun Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç Azərbaycana səfəri çərçivəsində Ağdam rayonunun Qızıl Kəngərli kəndinə gəlib.
"Report"un məlumatına görə, o, erməni işğalı illərində yaşayış məntəqəsində törədilən dağıntılarla tanış olub.
Baş nazirin müavini, həmçinin Qızıl Kəngərli kəndinin ərazisində yerləşəcək aqroşəhərciyin tikintisinin baş planı ilə tanış olub.
