    Belarus Baş nazirinin müavini Ağdamın Qızıl Kəngərli kəndinə gəlib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 12:37
    Belarus Baş nazirinin müavini Ağdamın Qızıl Kəngərli kəndinə gəlib

    Belarusun Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç Azərbaycana səfəri çərçivəsində Ağdam rayonunun Qızıl Kəngərli kəndinə gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, o, erməni işğalı illərində yaşayış məntəqəsində törədilən dağıntılarla tanış olub.

    Baş nazirin müavini, həmçinin Qızıl Kəngərli kəndinin ərazisində yerləşəcək aqroşəhərciyin tikintisinin baş planı ilə tanış olub.

    Ağdam Belarus Qızıl Kəngərli Natalya Petkeviç
    Вице-премьер Беларуси прибыла в село Гызыл Кенгерли Агдамского района

