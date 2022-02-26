"Версия": Черный день в истории - 30 лет со дня печально известной Ходжалинской трагедии

Российский онлайн сайт "Версия" опубликовал статью, посвященную 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Российский онлайн сайт "Версия" опубликовал статью , посвященную 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

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В мировой истории есть немало примеров преступлений против человечества. Названия Волынь, Бабий Яр и Хатынь знакомы практически всем, как примеры преступлений против человечества. В одном ряду с ними стоит и азербайджанский городок Ходжалы в Нагорном Карабахе, где в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года сотни мирных жителей погибли во время вторжения армянских военных, безуспешно пытаясь спасти от тех, кто сотни лет жил с ними по соседству. В 2022 году Ходжалинской резне исполняется тридцать лет.

Нагорный Карабах – это территория, где обстановка остается напряженной на протяжении десятилетий. После последнего обострение между Арменией и Азербайджаном было заключено соглашение о прекращении огня, а в Карабах были введены российские миротворцы в качестве гаранта его ненарушения. Как надолго сохранится мир, можно только предполагать. За три десятка лет, которые прошли с тех пор, как перестал существовать СССР, к истории Нагорного Карабаха добавилось немало печальных страниц, и одна из них – события в населенном пункте Ходжалы.

Задолго до трагедии

Кровавые события февраля 1992 года привели к тому, что Ходжалы перестал существовать как азербайджанский город. Отчасти то, что случилось в городке, отражает судьбу всего азербайджанского народа, которому пришлось столкнуться с многочисленными трудностями и трагедиями на своем пути.

Во времена СССР азербайджанцы, проживавшие на территории Армении, планомерно выдавливались за пределы республики: только в период пребывания у власти Иосифа Сталина оттуда депортировали более 150 тысяч азербайджанцев, которых, по сути, лишили их родины.

Когда началась перестройка, в Закавказье обострились межэтнические противоречия, и в регионе стало очень неспокойно. В конце 1987 года в Кафанском районе Армении начались нападения на азербайджанцев. Люди, опасаясь за свою жизнь и имея на то все основания, целыми семьями потянулись в Азербайджан, бросая обжитые места.

Жизнь азербайджанцев в Армении становилась все тяжелее и опаснее, хотя долгое время армяне и азербайджанцы сосуществовали рядом друг с другом. Под влиянием, в том числе, националистических настроений вчерашние соседи были готовы наброситься на иноверцев. Только в ноябре 1988 года в Армении были убиты 25 азербайджанцев.

Межэтнический конфликт приобретал и политические черты, причем не без помощи депутатов автономной Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана. В феврале 1988 года они выступили с требованием передать ее в состав Армении. Население Азербайджана, в свою очередь, отозвалось на это митингами с требованиями остановить экстремистов.

Что интересно, центр на напряженную обстановку на окраине реагировал весьма пассивно. Можно было предположить, что такой расклад отвечал чьим-то целям, и Москву устраивало, что назревающий конфликт вот-вот разразится. А после событий августа 1991 года центральная власть фактически прекратила свое существование. Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о независимости, и большой войны, которая унесет десятки тысяч жизней, было уже не избежать.

Неравные силы

Перечислять военные преступления, связанные с действиями в Карабахе, можно очень долго. Но события в Ходжалы – это трагедия, которая стоит особняком. Этот городок имел важное стратегическое значение и для Армении, и для Азербайджана за счет своего расположения. От населенного пункта до Степанакерта, где была столица сепаратистов, было всего десять километров, а через город проходили важные маршруты. Кроме того, в Ходжалы был единственный на весь Карабах аэропорт, который мог принимать крупные воздушные суда.

На момент начала конфликта в Нагорном Карабахе город находился под контролем азербайджанских военных. С осени 1991 года его блокировали армянские силы. Ходжалы существовал на военном положении: водопровод и отопление не работали, электроэнергию отключили, телефонная связь также не функционировала. Связь с внешним миром могла осуществляться только с помощью вертолетов. Население города, можно сказать, оказалось в заложниках. Покинуть пределы Ходжалы было очень и очень непросто. К середине февраля 1992 года удалось эвакуировать лишь несколько сотен жителей – их вывозили вертолетами. Как свидетельствуют очевидцы, к моменту штурма Ходжалы в городе по-прежнему оставалась большая часть его населения – порядка четырех тысяч человек. Помимо мирных жителей в их числе были военнослужащие национальной армии Азербайджана, сотрудники ОМОНа и граждане, вступившие в ополчение.

Согласно утверждению очевидцев, боевую поддержку армянским военным оказывали военнослужащие 366-го мотострелкового полка Объединенных сил СНГ, причем не получив непосредственного приказа своего начальства. В этом полку служило более сотни армян, оставшихся в Нагорном Карабахе.

Ночная резня

По одной из версий, кульминация трагических событий в Ходжалы наступила в ночь с 25 на 26 февраля. Около половины девятого вечера стало известно, что бронетехника армянской армии занимает позиции вокруг города. Через два часа начался артобстрел. Снаряды летели в жилые дома, по всему городу начались пожары, многие жители погибли или пострадали.

Спасаясь бегством, население Ходжалы попыталось уйти в сторону Агдама, расположенного в десяти километрах. Часть беженцев двинулась вдоль русла реки Каркарчай, часть пошла в обход Аскерана. Добраться до цели удалось не всем. Кто-то попал под обстрелы, кто-то замерз в горах – люди бежали без теплой одежды.

Правозащитники сообщили о гибели десятков жителей города, двигавшихся к границе с Азербайджаном – они наткнулись на армянский вооруженный пост и тут же были расстреляны.

Как утверждает Ереван, такое большое число жертв среди беженцев связано с тем, что они пытались уйти по "свободному коридору" якобы в сопровождении вооруженных людей, стрелявших по заставам и вынуждавших армянских военных открывать ответный огонь. Но эти утверждения ничем не подтверждены.

Около часа ночи в Ходжалы вошли отряды армянских военных. Защитники города попытались оказать сопротивление, но перевес сил был слишком большим и не в их пользу. К семи утра последние очаги сопротивления были подавлены.

Как сообщают армянские источники, жителей Ходжалы якобы предупредили о готовящемся штурме, но мирное население так и не эвакуировали. Но вряд ли факт предупреждения может служить оправданием тому, что произошло, когда контроль над городом перешел к армянской стороне.

О дальнейших событиях можно делать выводы исходя из свидетельств журналистов, сумевших попасть в Ходжалы и увидеть всю картину развернувшейся там кровавой бойни. Они писали о сотнях погибших, в том числе, стариках, женщинах и детях, то есть, тех кто не мог оказать сопротивления.

В общей сложности жертвами Ходжалинской резни стали 613 мирных жителей, в том числе, 106 женщин, 70 стариков и 63 ребенка. В эту цифру входят и те, кто погиб от рук военных, и замерзшие в горах и в лесу. Еще 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен, и о судьбе многих из этих людей до настоящего времени ничего не известно.

Очевидцы этих страшных событий называют их не иначе как бойней. Часть трупов доставили в соседний Агдам, и, как отмечают свидетели, многие из них были сильно изуродованы и имели следы надругательства. Зачастую тела невозможно было опознать, далеко не всем удавалось найти своих родственников. Множество фото- и видеосвидетельств зверств военных распространилось после этого в российских и мировых СМИ. На кадрах можно было увидеть детей с изувеченными лицами, скальпированные трупы, тела с выдернутыми ногтями. Люди часто не выдерживали этого зрелища и, обнаружив своих родных, падали в обморок.

Самое удивительное, что до сих пор в Армении никто не осужден за убийство мирных жителей. Никакого расследования не проводилось, а сам факт истребления мирных жителей замалчивается, а временами даже оправдывается – как нельзя кстати вспоминаются слова экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Серж Саргсян: "До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что они просто с нами шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне — люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить. Так и получилось. Еще нужно учесть, что среди этих ребят были те, кто бежал из Баку, из Сумгаита. Хотя считаю, что все-таки очень многое преувеличено".

Память жива

Азербайджан расценивает события, развернувшиеся в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, геноцидом. В 2007 году республиканский парламент выступил с призывом к международным организациям принять позицию Баку и тоже объявить Ходжалинскую трагедию актом геноцида. Пакистан принял соответствующую резолюцию в 2012 году. В Чехии эти события официально расценивают как преступление против человечности.

Азербайджанский народ хранит память о случившемся. 26 февраля каждый год в стране отмечается траурная дата – День памяти жертв Ходжалы, когда вся республика скорбит по жертвам трагедии. В шествиях, которые проводятся в память о погибших, участвуют десятки тысяч человек – это говорит о том, что воспоминания о трагедии живы и спустя тридцать лет. Цель этих акций – привлечение внимания общественности к страшной трагедии и недопущение ее повторения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: "Азербайджанский народ никогда не забудет эту трагедию, всегда будет помнить ее. Это навсегда останется в нашей памяти".

Очень важно, чтобы о событиях в Ходжалы знал и помнил весь мир, а не только Азербайджан. Это нужно для того, чтобы все отдавали себе отчет в том, к чему может привести отсутствие терпимости и национализм в крайних его проявлениях. Память – лучший инструмент борьбы с ксенофобией, и только благодаря ей можно избежать подобных кровавых трагедий в будущем.

И мир помнит. Во многих городах Азербайджана есть памятники жертвам Ходжалинской резни. В 2008 году мемориал появился в Гааге, затем памятники открылись в Берлине, Сараево, Мехико и не только. В Анкаре даже есть целый мемориальный комплекс "Памятник Ходжалы и музей Ходжалы", а в турецкой провинции Айдын открылся парк, посвященный этим событиям, и парк "Карабах". Нашла трагедия свое отражение и в литературе: о ней рассказали в своих книгах Томас де Ваал ("Черный сад") и Юрий Романов ("Я снимаю войну").