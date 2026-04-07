Венгрия выделяет $30 млн на восстановление села Солтанлы в Джебраильском районе
07 апреля, 2026
- 10:39
Венгрия выделяет грант в размере $30 млн на восстановительные работы в селе Солтанлы Джебраильского района.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2025 год.
Согласно документу, между Министерством экономики Азербайджана и Венгерским агентством помощи подписано подтверждающее письмо о приеме грантовых средств по проекту реконструкции жилых домов в селе Солтанлы.
Документ утвержден Кабинетом министров.
