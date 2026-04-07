    Венгрия выделяет $30 млн на восстановление села Солтанлы в Джебраильском районе

    Внешняя политика
    • 07 апреля, 2026
    • 10:39
    Венгрия выделяет $30 млн на восстановление села Солтанлы в Джебраильском районе

    Венгрия выделяет грант в размере $30 млн на восстановительные работы в селе Солтанлы Джебраильского района.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2025 год.

    Согласно документу, между Министерством экономики Азербайджана и Венгерским агентством помощи подписано подтверждающее письмо о приеме грантовых средств по проекту реконструкции жилых домов в селе Солтанлы.

    Документ утвержден Кабинетом министров.

    Джебраильский район Восточный Зангезур Кабинет министров Венгерское агентство помощи Венгрия
    Macarıstan Cəbrayılın Soltanlı kəndinin bərpasına 30 milyon dollar ayıracaq
    Hungary to allocate $30M for restoration of Jabrayil's Soltanli village

