Венгрия выделяет $30 млн на восстановление села Солтанлы в Джебраильском районе

Венгрия выделяет грант в размере $30 млн на восстановительные работы в селе Солтанлы Джебраильского района.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2025 год.

Согласно документу, между Министерством экономики Азербайджана и Венгерским агентством помощи подписано подтверждающее письмо о приеме грантовых средств по проекту реконструкции жилых домов в селе Солтанлы.

Документ утвержден Кабинетом министров.