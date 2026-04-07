Macarıstan Cəbrayılın Soltanlı kəndinin bərpasına 30 milyon dollar ayıracaq
Xarici siyasət
- 07 aprel, 2026
- 10:31
Macarıstan Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndində aparılan bərpa işlərinə 30 milyon dollar qrant ayıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildə üzrə hesabatında qeyd edilib.
Bildirilib ki, bununla bağlı Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Macarıstan Yardım Agentliyi arasında "Azərbaycan Respublikası Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndinin tikintisi çərçivəsində yaşayış binalarının yenidən qurulması" layihəsi ilə bağlı qrant vəsaitinin qəbuluna dair Təsdiq Məktubu" imzalanıb.
Sənəd Azərbaycan Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilib.
