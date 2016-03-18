Великобритания и Норвегия приветствуют распоряжение президента Азербайджана о помиловании

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон поприветствовал распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании.

Как сообщает Report, Д.Лидингтон расценил это как позитивный шаг.

Он также добавил, что Великобритания готова продолжить работу в партнерстве с Азербайджаном по таким вопросам как права человека и развитие демократии.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде также приветствовал указ президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, 17 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании. Оно коснулось 148 человек, в том числе известных лиц. Так, в списке значатся имена бывшего заведующего по делам Администрации президента Акифа Мурадвердиева, руководителя клуба "Права человека" Расула Джафарова, журналиста Парвиза Гашимли, председателя Партии национальной государственности Азербайджана Немата Панахли, заместителей башгана партии "Мусават" Тофига Ягублу и Ядигара Садыгова, молодого мусаватиста Сираджа Керимли, соучредителя и председателя Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли, правозащитника Талеха Хасмамедова, членов NİDA Мамеда Азизова, Рашадата Ахундова, Рашада Гасанова, Омера Мамедова, главного редактора газеты "Talışi sədo" Хилала Мамедова.