Варринг Прабджот: Индия - империалистическое государство, угнетающее сикхов

Проблема насилия в Индии и борьба сикхов не является исключительно внутренним делом страны и будет оказывать влияние на будущее региона и всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил юрисконсульт Федерации сикхов Варринг Прабджот Сингх на конференции "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии", прошедшей в Баку.

По его словам, целью международного сообщества должно стать устранение глобального неравенства и деколонизация во всем мире.

"Международное партнерство, основанное на взаимном уважении и справедливости, является важным шагом на этом пути, и проведение данной конференции сегодня в Баку - значимый вклад в этот процесс", - отметил он.

Сингх подчеркнул, что современное индийское государство является империалистическим и систематически ущемляет права сикхской общины.

Он добавил, что власти страны стремятся лишить сикхов гражданских прав, подвергают их угнетению и насилию каждый раз, когда сикхская идентичность воспринимается как независимая и суверенная.

"Речь идет о стремлении сикхов к суверенитету и созданию независимой родины, основанной на принципах справедливости и человеческого достоинства", - подчеркнул Сингх.

Он также отметил, что насилие и угнетение направлены не только против людей, но и против самой идентичности и ценностей сикхской общины.