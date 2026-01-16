Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Варринг Прабджот: Индия - империалистическое государство, угнетающее сикхов

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 12:49
    Варринг Прабджот: Индия - империалистическое государство, угнетающее сикхов

    Проблема насилия в Индии и борьба сикхов не является исключительно внутренним делом страны и будет оказывать влияние на будущее региона и всего мира.

    Как сообщает Report, об этом заявил юрисконсульт Федерации сикхов Варринг Прабджот Сингх на конференции "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии", прошедшей в Баку.

    По его словам, целью международного сообщества должно стать устранение глобального неравенства и деколонизация во всем мире.

    "Международное партнерство, основанное на взаимном уважении и справедливости, является важным шагом на этом пути, и проведение данной конференции сегодня в Баку - значимый вклад в этот процесс", - отметил он.

    Сингх подчеркнул, что современное индийское государство является империалистическим и систематически ущемляет права сикхской общины.

    Он добавил, что власти страны стремятся лишить сикхов гражданских прав, подвергают их угнетению и насилию каждый раз, когда сикхская идентичность воспринимается как независимая и суверенная.

    "Речь идет о стремлении сикхов к суверенитету и созданию независимой родины, основанной на принципах справедливости и человеческого достоинства", - подчеркнул Сингх.

    Он также отметил, что насилие и угнетение направлены не только против людей, но и против самой идентичности и ценностей сикхской общины.

    БИГ Бакинская инициативная группа Борьба с неоколониализмом Индия сикхи
    Hindistanda zikhlər vətəndaş hüquqlarından məhrum etməyə çalışılır, zorakılığa məruz qoyulur
    Warring Prabhjot: India imperialist state oppressing Sikhs

    Последние новости

    13:28

    Первый "линкор Трампа" может обойтись США в $22 млрд

    Другие страны
    13:11

    Аббас Аббасов: БИГ достиг успехов в защите прав коренных народов в мире

    Внешняя политика
    13:09

    Ранвир Сингх: В Индии целенаправленно разрушают сикхскую идентичность

    Внешняя политика
    13:07

    СМИ: Фон дер Ляйен и Трамп планирует обсудить Украину в Давосе

    Другие страны
    13:07

    Представители частного сектора, академкругов и исследователи приглашены на WUF13

    Инфраструктура
    13:03

    Президент Чехии прибыл в Киев

    Другие страны
    13:01

    Дохинский показ мод отложен до весны из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

    Другие страны
    12:57

    TikTok внедряет новую технологию определения возраста для Европы

    ИКТ
    12:54
    Фото

    В Баку представили электронную книгу о Западном Азербайджане

    Наука и образование
    Лента новостей