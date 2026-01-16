İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Hindistanda zikhlər vətəndaş hüquqlarından məhrum etməyə çalışılır, zorakılığa məruz qoyulur

    Xarici siyasət
    • 16 yanvar, 2026
    • 13:14
    Hindistanda zikhlər vətəndaş hüquqlarından məhrum etməyə çalışılır, zorakılığa məruz qoyulur

    Hindistanda zorakılıq problemi və zikhlərin mübarizəsi yalnız ölkənin daxili işi deyil, bu regionun və bütün dünyanın gələcəyinə təsir göstərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Zikh Federasiyasının hüquq məsləhətçisi Varrinq Prabcot Sinqh Bakıda keçirilən "Hindistanda zikhlərə və digər milli azlıqlara qarşı irqçilik və zorakılıq: mövcud reallıqlar" adlı beynəlxalq konfrans çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, qlobal bərabərsizliyin aradan qaldırılması və bütün dünyada dekolonizasiya beynəlxalq ictimaiyyətin məqsədi olmalıdır.

    "Qarşılıqlı hörmət və ədalətə əsaslanan beynəlxalq tərəfdaşlıq bu yolda vacib addımdır və bu gün Bakıda bu konfransın keçirilməsi həmin prosesə əhəmiyyətli töhfədir", - o qeyd edib.

    Sinqh vurğulayıb ki, müasir Hindistan imperialist dövlətdir və zikh icmasının hüquqlarını sistematik olaraq pozur.

    O əlavə edib ki, ölkə hakimiyyəti zikhləri vətəndaş hüquqlarından məhrum etməyə çalışır, onları təzyiq və zorakılığa məruz qoyur.

    "Söhbət zikhlərin suverenliyə can atmasından, ədalət və insan ləyaqəti prinsiplərinə əsaslanan müstəqil vətən yaratmaq istəyindən gedir", - Sinqh vurğulayıb.

    O həmçinin qeyd edib ki, zorakılıq və təzyiq təkcə insanlara qarşı deyil, həm də zikh icmasının kimliyi və dəyərlərinə qarşı yönəlib.

    Neokolonializmlə mübarizə Hindistan
    Варринг Прабджот: Индия - империалистическое государство, угнетающее сикхов
    Warring Prabhjot: India imperialist state oppressing Sikhs

    Son xəbərlər

    13:36

    Qırğız Parlamentinin sədri TÜRKPA Baş katibini qəbul edib

    Digər
    13:36

    BP "Əşrəfi–Dan Ulduzu–Aypara" sahəsi üzrə ətraf mühitin ilkin vəziyyətini müəyyən edib

    Energetika
    13:32

    "Şəki" ABŞ-dən olan basketbolçusu ilə vidalaşıb

    Komanda
    13:27
    Foto

    Azərbaycan WUF13-ün keçirilməsi ilə bağlı logistika sazişi imzalayıb

    İnfrastruktur
    13:24

    ADUA müqavilə sahəsində seysmik tədqiqatla bağlı görüləcək işlərin vaxtı və həcmi dəqiqləşdirilib

    Energetika
    13:19

    KİV: Tramp Davosda Ukraynanı müzakirə etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:18

    Abbas Abbasov: BTQ yerli xalqların hüquqlarının müdafiəsində uğurlar əldə edib

    Xarici siyasət
    13:15
    Foto

    Bakıda WUF13 çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək

    İnfrastruktur
    13:14

    Hindistanda zikhlər vətəndaş hüquqlarından məhrum etməyə çalışılır, zorakılığa məruz qoyulur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti