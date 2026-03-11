Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Вайра Вике-Фрейберга: Бакинский глобальный форум может дать миру новые идеи

    • 11 марта, 2026
    • 15:26
    Вайра Вике-Фрейберга: Бакинский глобальный форум может дать миру новые идеи

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что в настоящее время Азербайджан является оазисом стабильности и цивилизованного развития в регионе после урегулирования конфликта со своим соседом - Арменией.

    Как передает Report, об этом Вике-Фрейберга заявила на пресс-конференции, посвященной Бакинскому глобальному форуму, который пройдет 12-14 марта в Баку.

    По ее словам, в мире наблюдается рост числа межгосударственных столкновений, в связи с чем глобальному сообществу крайне важно строго следовать нормам международного права и поддерживать верховенство закона.

    "Я надеюсь, что этот форум - в такие трудные и напряженные времена - поможет выдвинуть идеи, которые смогут дать обычным людям в разных частях мира, обеспокоенным своим будущим и будущим нашей планеты, хоть какую-то надежду и показать возможные пути действий, позволяющие сделать ситуацию лучше, а не хуже", - сказала она.

    Vayra Vike-Freyberqa: Bakı Qlobal Forumu dünyaya yeni ideyalar verə bilər
    Vaira Vike-Freiberga: Global Baku Forum can give world new ideas
    Лента новостей