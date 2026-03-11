İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 15:35
    Vayra Vike-Freyberqa: Bakı Qlobal Forumu dünyaya yeni ideyalar verə bilər

    Latviyanın keçmiş prezidenti Vayra Vike-Freyberqa bildirib ki, hazırda Azərbaycan qonşusu Ermənistanla münaqişənin həllindən sonra regionda sabitlik və sivilizasiyalı inkişaf vadisidir.

    "Report"un məlumatına görə, Vike-Freyberqa bunu 12-14 mart tarixlərində Bakıda keçiriləcək Bakı Qlobal Forumuna həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dünyada dövlətlərarası toqquşmaların sayı artır və bu səbəbdən qlobal ictimaiyyətin beynəlxalq hüquq normalarına ciddi şəkildə əməl etməsi və qanunun aliliyini dəstəkləməsi son dərəcə vacibdir.

    "Ümid edirəm ki, bu forum - belə çətin və gərgin zamanlarda - dünyanın müxtəlif yerlərində öz gələcəkləri və planetimizin gələcəyi üçün narahat olan adi insanlara heç olmasa bir qədər ümid verə biləcək və vəziyyəti pisləşdirmək deyil, yaxşılaşdırmağa imkan verən mümkün fəaliyyət yollarını göstərə biləcək ideyalar irəli sürməyə kömək edəcək", - o deyib.

    Vayra Vike-Freyberqaya XIII Qlobal Bakı Forumu
    Вайра Вике-Фрейберга: Бакинский глобальный форум может дать миру новые идеи
    Vaira Vike-Freiberga: Global Baku Forum can give world new ideas

