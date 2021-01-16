В здании посольства Азербайджана в Латвии произошел пожар

В здании, где располагается посольство Азербайджана в Латвии, произошел пожар

В здании, где располагается посольство Азербайджана в Латвии, произошел пожар.

Как передает Report, пожар произошел на пятом этаже здания.

К месту инцидента привлечено большое количество пожарных и бригад скорой помощи.

Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на запрос Report сообщила, что пожар не перешел в административный офис посольства.

"Пожар произошел по соседству с посольством Азербайджана. Нашему посольству не нанесено никакого урона", - подчеркнула спикер МИД.