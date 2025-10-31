Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    В Зангилане состоялся брифинг на тему "Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть"

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 19:38
    В Зангилане состоялся брифинг на тему Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть

    В Конгресс-центре Зангилана состоялся брифинг на тему "Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть" для представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Азербайджане.

    Как сообщает Report, на брифинге были даны ответы на интересующие дипломатов вопросы.

    На мероприятии также была предоставлена подробная информация дипломатам о транспортно-логистических возможностях Азербайджана, транзитном потенциале и реализуемых в этой сфере проектах.

    Видео
    Zəngilanda "Zəngəzur dəhlizi - regional nəqliyyat şəbəkəsi" mövzusunda brifinq keçirilib
    Видео
    Zangilan hosts briefing on Zangezur Corridor and regional transport network

