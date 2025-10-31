В Зангилане состоялся брифинг на тему "Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть"
Внешняя политика
- 31 октября, 2025
- 19:38
В Конгресс-центре Зангилана состоялся брифинг на тему "Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть" для представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Азербайджане.
Как сообщает Report, на брифинге были даны ответы на интересующие дипломатов вопросы.
На мероприятии также была предоставлена подробная информация дипломатам о транспортно-логистических возможностях Азербайджана, транзитном потенциале и реализуемых в этой сфере проектах.
