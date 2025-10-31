Zəngilanda "Zəngəzur dəhlizi - regional nəqliyyat şəbəkəsi" mövzusunda brifinq keçirilib
Xarici siyasət
- 31 oktyabr, 2025
- 18:45
Zəngilan şəhərindəki Konqres Mərkəzində Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri üçün "Zəngəzur dəhlizi - regional nəqliyyat şəbəkəsi" mövzusunda brifinq keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, brifinqdə diplomatları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Tədbirdə həmçinin diplomatlara Azərbaycanın nəqliyyat-logistika imkanları, tranzit potensialı və bu sahədə həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verilib.
