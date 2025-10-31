İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Zəngilanda "Zəngəzur dəhlizi - regional nəqliyyat şəbəkəsi" mövzusunda brifinq keçirilib

    Xarici siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 18:45
    Zəngilanda Zəngəzur dəhlizi - regional nəqliyyat şəbəkəsi mövzusunda brifinq keçirilib

    Zəngilan şəhərindəki Konqres Mərkəzində Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri üçün "Zəngəzur dəhlizi - regional nəqliyyat şəbəkəsi" mövzusunda brifinq keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, brifinqdə diplomatları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

    Tədbirdə həmçinin diplomatlara Azərbaycanın nəqliyyat-logistika imkanları, tranzit potensialı və bu sahədə həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verilib.

    Azərbaycan zəngəzur brifinq
    Video
    В Зангилане состоялся брифинг на тему "Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть"
    Video
    Zangilan hosts briefing on Zangezur Corridor and regional transport network

