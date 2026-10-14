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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Загребе открылась фотовыставка о минной проблеме Азербайджана

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 16:02
    В Загребе открылась фотовыставка о минной проблеме Азербайджана

    В столице Хорватии Загребе открылась фотовыставка "GOAL 18: Мир, свободный от мин", посвященная минной проблеме Азербайджана.

    Как передает балканское бюро Report, выставка организована на Европейской площади хорватской столицы.

    Инициатива проведения мероприятия основана на предложении президента Азербайджана Ильхама Алиева о принятии новой Цели устойчивого развития, посвященной миру, свободному от мин.

    Цель выставки - повысить международную осведомленность о глобальной минной угрозе и продвинуть инициативу создания новой, 18-й Цели устойчивого развития (ЦУР) под названием "Мир, свободный от мин".

    На выставке представлены более 20 фотографий, отражающих негативное воздействие мин на судьбы отдельных людей. Также представлены факты и статистические данные о глобальной минной угрозе.

    В Загребе открылась фотовыставка о минной проблеме Азербайджана
    В Загребе открылась фотовыставка о минной проблеме Азербайджана

    Минная проблема Фотовыставка Хорватия
    Фото
    Zaqrebdə Azərbaycanın mina probleminə həsr edilən "Minalardan azad dünya" adlı fotosərgi keçirilib
    Фото
    Photo exhibition on Azerbaijan's landmine problem opens in Zagreb
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