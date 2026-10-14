В Загребе открылась фотовыставка о минной проблеме Азербайджана

В столице Хорватии Загребе открылась фотовыставка "GOAL 18: Мир, свободный от мин", посвященная минной проблеме Азербайджана.

Как передает балканское бюро Report, выставка организована на Европейской площади хорватской столицы.

Инициатива проведения мероприятия основана на предложении президента Азербайджана Ильхама Алиева о принятии новой Цели устойчивого развития, посвященной миру, свободному от мин.

Цель выставки - повысить международную осведомленность о глобальной минной угрозе и продвинуть инициативу создания новой, 18-й Цели устойчивого развития (ЦУР) под названием "Мир, свободный от мин".

На выставке представлены более 20 фотографий, отражающих негативное воздействие мин на судьбы отдельных людей. Также представлены факты и статистические данные о глобальной минной угрозе.