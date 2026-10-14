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    Zaqrebdə Azərbaycanın mina probleminə həsr edilən "Minalardan azad dünya" adlı fotosərgi keçirilib

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2026
    • 15:46
    Zaqrebdə Azərbaycanın mina probleminə həsr edilən Minalardan azad dünya adlı fotosərgi keçirilib

    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə Azərbaycanın mina probleminə həsr edilən "GOAL 18: Minalardan azad dünya" adlı fotosərgi keçirilib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, sərgi paytaxtın Avropa meydanında təşkil olunub.

    Tədbirin keçirilməsinin təşəbbüsü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin minalardan azad dünyaya həsr olunmuş yeni Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinin qəbul edilməsi ilə bağlı təklifinə əsaslanır.

    Fotosərginin məqsədi qlobal mina təhlükəsi barədə beynəlxalq məlumatlılığı artırmaq və "Minalardan azad dünya" adlı yeni, 18-ci Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinin (DİM) yaradılması təşəbbüsünü təşviq etmək olub.

    Sərgidə minaların insan həyatına təsirlərini, mina qurbanlarının dözümlülüyünü və onların həyatlarını yenidən qurmaq əzmini əks etdirən 20–22 iriformatlı fotoşəkil nümayiş etdirilib. Həmçinin qlobal mina təhlükəsinə dair fakt və statistik məlumatlar təqdim olunub.

    Zaqrebdə Azərbaycanın mina probleminə həsr edilən Minalardan azad dünya adlı fotosərgi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycanın mina probleminə həsr edilən Minalardan azad dünya adlı fotosərgi keçirilib
    Azərbaycanda mina problemi Minadan zərərçəkən Xorvatiya Zaqreb
    Foto
    В Загребе открылась фотовыставка о минной проблеме Азербайджана
    Foto
    Photo exhibition on Azerbaijan's landmine problem opens in Zagreb
    44 - Tezliklə
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