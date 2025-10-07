В ЮНЕСКО зачитали заявление от имени Азербайджана

В Париже стартовала 222-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Как сообщает французское бюро Report, в ходе пленарных дебатов сессии Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев зачитал заявление от имени страны.

В заявлении приводится ​​информация об активной деятельности Азербайджана за четыре года членства в Исполнительном совете, также подчеркивается, что страна продолжит активно участвовать в работе ЮНЕСКО и вносить вклад в реализацию мандата организации.

Также говорится о значении международной солидарности и многостороннего сотрудничества в год 80-летия принятия Устава ООН и Конституции ЮНЕСКО. В этой связи сообщается о работе, проделанной Азербайджаном во имя мира, безопасности и сотрудничества в регионе, а также шагах, предпринятых для продвижения мирного процесса с Арменией. Особо отмечена состоявшаяся 8 августа 2025 года историческая встреча лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне и парафирование текста мирного соглашения.

В контексте сотрудничества Азербайджана и ЮНЕСКО в заявлении констатируется актуальность реализуемых проектов в целях обеспечения качественного образования, инициатив в области науки и искусственного интеллекта, а также таких вопросов, как содействие межкультурному диалогу в рамках "Бакинского процесса" и усиление роли женщин и молодежи в науке. В то же время заявляется о необходимости совместной борьбы в рамках ЮНЕСКО со всеми формами и проявлениями расизма.

Подчеркивается, что Азербайджан, сохраняя приверженность ценностям ЮНЕСКО, решительно продолжит свою деятельность по укреплению международного мира.