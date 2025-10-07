Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В ЮНЕСКО зачитали заявление от имени Азербайджана

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 10:48
    В ЮНЕСКО зачитали заявление от имени Азербайджана

    В Париже стартовала 222-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.

    Как сообщает французское бюро Report, в ходе пленарных дебатов сессии Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев зачитал заявление от имени страны.

    В заявлении приводится ​​информация об активной деятельности Азербайджана за четыре года членства в Исполнительном совете, также подчеркивается, что страна продолжит активно участвовать в работе ЮНЕСКО и вносить вклад в реализацию мандата организации.

    Также говорится о значении международной солидарности и многостороннего сотрудничества в год 80-летия принятия Устава ООН и Конституции ЮНЕСКО. В этой связи сообщается о работе, проделанной Азербайджаном во имя мира, безопасности и сотрудничества в регионе, а также шагах, предпринятых для продвижения мирного процесса с Арменией. Особо отмечена состоявшаяся 8 августа 2025 года историческая встреча лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне и парафирование текста мирного соглашения.

    В контексте сотрудничества Азербайджана и ЮНЕСКО в заявлении констатируется актуальность реализуемых проектов в целях обеспечения качественного образования, инициатив в области науки и искусственного интеллекта, а также таких вопросов, как содействие межкультурному диалогу в рамках "Бакинского процесса" и усиление роли женщин и молодежи в науке. В то же время заявляется о необходимости совместной борьбы в рамках ЮНЕСКО со всеми формами и проявлениями расизма.

    Подчеркивается, что Азербайджан, сохраняя приверженность ценностям ЮНЕСКО, решительно продолжит свою деятельность по укреплению международного мира.

    ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев межкультурный диалог
    UNESCO-da Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib
    Statement on behalf of Azerbaijan read at UNESCO

    Последние новости

    11:05

    ЦБА отмечает отсутствие риска процентной ставки в банковском секторе страны

    Финансы
    11:04

    Товарооборот Азербайджана со странами ОИС за 8 месяцев составил около $6 млрд

    Бизнес
    11:00

    Самед Баширли: Азербайджан видит четкие перспективы работы с Германией в сфере ВИЭ

    Энергетика
    10:56

    Армения и Казахстан провели политконсультации

    В регионе
    10:51

    Грузоперевозки судами ASCO увеличились на 10%

    Инфраструктура
    10:50
    Фото

    В Баку подписан трехсторонний план развития текстильной отрасли

    Бизнес
    10:50

    Глава ЕК призвала ХАМАС и Израиль к конструктивным переговорам

    Другие страны
    10:48

    В ЮНЕСКО зачитали заявление от имени Азербайджана

    Внешняя политика
    10:46

    ЦБА: Число уникальных вкладчиков в банках увеличилось почти на 12%

    Финансы
    Лента новостей