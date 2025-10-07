UNESCO-da Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib
07 oktyabr, 2025
- 10:16
Parisdə UNESCO İcraiyyə Şurasının 222-ci sessiyası öz işinə başlayıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sessiyanın plenar debatlar hissəsində Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev ölkənin bəyanatını səsləndirib.
Sənəddə Azərbaycanın İcraiyyə Şurasına son dördillik üzvlüyü dövründə həyata keçirdiyi aktiv fəaliyyəti haqqında məlumat verilib, ölkənin bundan sonra da UNESCO platformasında fəal iştirak və təşkilatın mandatına töhfə verməkdə davam edəcəyi vurğulanıb.
E.Abdullayev BMT Nizamnaməsinin və UNESCO Konstitusiyasının qəbulunun 80 illiyi münasibətilə beynəlxalq həmrəyliyin və çoxtərəfli əməkdaşlığın əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Bu səpkidə Azərbaycanın regionda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq naminə gördüyü işlər, o cümlədən Ermənistanla sülh prosesinin irəli aparılması istiqamətində atdığı addımlar diqqətə çatdırılıb. Bu xüsusda, avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan liderləri arasında keçirilmiş tarixi görüş və sülh sazişi mətninin ilkin paraflanması xüsusi qeyd olunub.
Azərbaycan-UNESCO əməkdaşlığına toxunan daimi nümayəndə keyfiyyətli təhsil istiqamətində həyata keçirilən layihələr, elm və süni intellekt sahəsində təşəbbüslər, qadınların və gənclərin elmdə rolunun gücləndirilməsi, habelə "Bakı Prosesi" çərçivəsində mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqini xüsusi olaraq vurğulayıb. Eyni zamanda, irqçiliyin bütün formalarına və təzahürlərinə qarşı UNESCO çərçivəsində birgə mübarizənin zəruriliyi ifadə olunub.
Sonda Azərbaycanın UNESCO-nun dəyərlərinə sadiq qalaraq beynəlxalq sülhün möhkəmləndirilməsi yolunda fəaliyyətini qətiyyətlə davam etdirəcəyi açıqlanıb.