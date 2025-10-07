İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    UNESCO-da Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:16
    UNESCO-da Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

    Parisdə UNESCO İcraiyyə Şurasının 222-ci sessiyası öz işinə başlayıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sessiyanın plenar debatlar hissəsində Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev ölkənin bəyanatını səsləndirib.

    Sənəddə Azərbaycanın İcraiyyə Şurasına son dördillik üzvlüyü dövründə həyata keçirdiyi aktiv fəaliyyəti haqqında məlumat verilib, ölkənin bundan sonra da UNESCO platformasında fəal iştirak və təşkilatın mandatına töhfə verməkdə davam edəcəyi vurğulanıb.

    E.Abdullayev BMT Nizamnaməsinin və UNESCO Konstitusiyasının qəbulunun 80 illiyi münasibətilə beynəlxalq həmrəyliyin və çoxtərəfli əməkdaşlığın əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Bu səpkidə Azərbaycanın regionda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq naminə gördüyü işlər, o cümlədən Ermənistanla sülh prosesinin irəli aparılması istiqamətində atdığı addımlar diqqətə çatdırılıb. Bu xüsusda, avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan liderləri arasında keçirilmiş tarixi görüş və sülh sazişi mətninin ilkin paraflanması xüsusi qeyd olunub.

    Azərbaycan-UNESCO əməkdaşlığına toxunan daimi nümayəndə keyfiyyətli təhsil istiqamətində həyata keçirilən layihələr, elm və süni intellekt sahəsində təşəbbüslər, qadınların və gənclərin elmdə rolunun gücləndirilməsi, habelə "Bakı Prosesi" çərçivəsində mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqini xüsusi olaraq vurğulayıb. Eyni zamanda, irqçiliyin bütün formalarına və təzahürlərinə qarşı UNESCO çərçivəsində birgə mübarizənin zəruriliyi ifadə olunub.

    Sonda Azərbaycanın UNESCO-nun dəyərlərinə sadiq qalaraq beynəlxalq sülhün möhkəmləndirilməsi yolunda fəaliyyətini qətiyyətlə davam etdirəcəyi açıqlanıb.

    UNESCO Azərbaycan Paris Elman Abdullayev

    Son xəbərlər

    10:35

    Azərbaycan IsDB Qrupu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    10:34
    Foto

    "Araz-Naxçıvan" futbol klubunun heyəti Naxçıvana gedib

    Futbol
    10:32

    "Kapital Bank" "Arzumuz var!" təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərir

    Maliyyə
    10:32

    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:30

    "Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

    Komanda
    10:30

    ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    10:25

    QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib

    Milli Məclis
    10:21

    Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilib

    Digər ölkələr
    10:21

    Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti