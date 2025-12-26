İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    AFFA Antalyada hazırlıq keçəcək hakimlərin siyahısını açıqlayıb

    Futbol
    • 26 dekabr, 2025
    • 21:02
    AFFA Antalyada hazırlıq keçəcək hakimlərin siyahısını açıqlayıb

    Misli Premyer Liqasının oyunlarına təyinat alan baş hakim və köməkçi hakimlər üçün yanvarın 12-dən 18-dək Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışı keçiriləcək.

    "Report"un AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, toplanışa Beynəlxalq Hakimlik və hakimlərin təlim-tədrisi üzrə baş katibin müşaviri Frank De Blekere və Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov rəhbərlik edəcəklər.

    Hazırlıq müddətində UEFA Hakimlər Komitəsinin üzvləri də hakimlərimizə nəzəri və praktiki seminarlar keçəcəklər.

    Toplanışda iştirak edəcək hakimlərin siyahısını diqqətinizə çatdırırıq:

    1. Ağayev Əliyar

    2. Bayramov Elvin

    3. Cabbarov Rauf

    4. Cəlilov Cavid

    5. Əhmədov Rəşad

    6. Əliyev Əli

    7. Hacıyev Fərid

    8. Həmzəzadə Rəvan

    9. İsmayıllı Nicat

    10. Məmmədov İnqilab

    11. Məsiyev Elçin

    12. Qurbanov Tural

    13. Rəhimov Kamranbəy

    14. Umudlu Kamal

    15. Əhmədov Əkbər

    16. Əliyev Kamran

    17. Əliyev Emin

    18. Həsənli Vüqar

    19. Məmmədov İslam

    20. Abbasov Zöhrab

    21. Abdullayev Elşad

    22. Bayramov Kamran

    23. Əliyev Müslüm

    24. Əmirəli Akif

    25. Əzizli Asiman

    26. Hüseynov Namiq

    27. İbrahimov Eyyub

    28. İmami Rəhman

    29. Mamedov Şirmamed

    30. Məmmədov Vüsal

    31. Quliyev Cəmil

    32. Ramazonov Rahil

    33. Talıbov Pərvin

    34. Talıbzadə Tərlan

    35. Teymurov Teymur

    36. Zeynalov Kərim

    37. Zeynalov Zeynal

    38. Nuriyeva Sevda

    39. Əkbərzadə Gülnurə

    Futbol AFFA AFFA Hakimlər Komitəsi Frank De Blekere Rəhim Həsənov Təlim-məşq toplanışı

    Son xəbərlər

    21:07
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva mükafatlandırma mərasimində iştirak ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    21:02

    AFFA Antalyada hazırlıq keçəcək hakimlərin siyahısını açıqlayıb

    Futbol
    20:51

    Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:39
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində məhkəmə baxışı başa çatıb

    Hadisə
    20:37
    Foto

    Leyla Əliyeva "ANİMAFİLM Studio"nun qonağı olub

    Mədəniyyət
    20:36

    Ryabkov: Rusiya Ukraynanı dost ölkə kimi görmək istərdi

    Digər ölkələr
    20:29

    Malatyada Yeni ildə terror aktı hazırlayan İŞİD üzvü saxlanılıb

    Region
    20:18
    Foto

    Heydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil edib

    Sosial müdafiə
    20:16

    Türkiyə, Misir, Somali və Cibuti İsrailin Somalilendi tanımaq qərarını pisləyiblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti