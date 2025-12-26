AFFA Antalyada hazırlıq keçəcək hakimlərin siyahısını açıqlayıb
- 26 dekabr, 2025
- 21:02
Misli Premyer Liqasının oyunlarına təyinat alan baş hakim və köməkçi hakimlər üçün yanvarın 12-dən 18-dək Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışı keçiriləcək.
"Report"un AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, toplanışa Beynəlxalq Hakimlik və hakimlərin təlim-tədrisi üzrə baş katibin müşaviri Frank De Blekere və Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov rəhbərlik edəcəklər.
Hazırlıq müddətində UEFA Hakimlər Komitəsinin üzvləri də hakimlərimizə nəzəri və praktiki seminarlar keçəcəklər.
Toplanışda iştirak edəcək hakimlərin siyahısını diqqətinizə çatdırırıq:
1. Ağayev Əliyar
2. Bayramov Elvin
3. Cabbarov Rauf
4. Cəlilov Cavid
5. Əhmədov Rəşad
6. Əliyev Əli
7. Hacıyev Fərid
8. Həmzəzadə Rəvan
9. İsmayıllı Nicat
10. Məmmədov İnqilab
11. Məsiyev Elçin
12. Qurbanov Tural
13. Rəhimov Kamranbəy
14. Umudlu Kamal
15. Əhmədov Əkbər
16. Əliyev Kamran
17. Əliyev Emin
18. Həsənli Vüqar
19. Məmmədov İslam
20. Abbasov Zöhrab
21. Abdullayev Elşad
22. Bayramov Kamran
23. Əliyev Müslüm
24. Əmirəli Akif
25. Əzizli Asiman
26. Hüseynov Namiq
27. İbrahimov Eyyub
28. İmami Rəhman
29. Mamedov Şirmamed
30. Məmmədov Vüsal
31. Quliyev Cəmil
32. Ramazonov Rahil
33. Talıbov Pərvin
34. Talıbzadə Tərlan
35. Teymurov Teymur
36. Zeynalov Kərim
37. Zeynalov Zeynal
38. Nuriyeva Sevda
39. Əkbərzadə Gülnurə