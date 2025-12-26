İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Zelenski və Stubb ABŞ-də danışıqlara hazırlığı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 21:35
    Zelenski və Stubb ABŞ-də danışıqlara hazırlığı müzakirə ediblər

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb ABŞ-də keçiriləcək danışıqlara hazırlıqları müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Aleksandr Stubbla telefon danışığının nəticələri ilə bağlı "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    Ukrayna liderinin sözlərinə görə, tərəflər beynəlxalq tərəfdaşlarla əlaqələr və ABŞ-də keçiriləcək görüşlərə, danışıqlara hazırlıq prosesi haqqında məlumat mübadiləsi aparıblar. O, Ukrayna və Amerika danışıq qruplarının artıq əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etdiklərini qeyd edib.

    Xüsusilə, zəruri təhlükəsizlik təminatları, Ukraynanın bərpası və iqtisadi inkişaf planı, eləcə də 20 bənddən ibarət çərçivə sənədi üzərində işdə irəliləyişin olduğu bildirilib. Prezidentlər işin yüksək intensivliyinin həlledici əhəmiyyət daşıdığı və bir gün, bir saatın da itirilməməli olduğu fikri ilə razılaşıblar.

    "İndi, bir çox ölkə və liderlər Milad bayramını qeyd edib və Yeni ilə hazırlaşarkən biz həyatları qorumaq və diplomatik həll tapmaq üçün tam güclə işləyirik. Biz nəticələr əldə etmək üçün əlimizdən gələni edirik və məhz bu yanaşmanı istifadə edirik – ümumi uğur Ukrayna və bütün Avropa, ABŞ və Prezident Donald Tramp, bütün tərəfdaşlarımız və qlobal sülh üçün vacibdir", - Zelenski vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, Tramp və Zelenski dekabrın 28-də Floridada görüşəcəklər.

    Volodimir Zelenski Aleksandr Stubb ABŞ Sülh planı Ukrayna
    Зеленский и Стубб обсудили подготовку к переговорам в США

    Son xəbərlər

    21:40
    Foto

    TÜRKPA sədrinin Azərbaycana səfəri gözlənilir

    Xarici siyasət
    21:35

    Zelenski və Stubb ABŞ-də danışıqlara hazırlığı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    21:07
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva mükafatlandırma mərasimində iştirak ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    21:02

    AFFA Antalyada hazırlıq keçəcək hakimlərin siyahısını açıqlayıb

    Futbol
    20:51

    Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:39
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində məhkəmə baxışı başa çatıb

    Hadisə
    20:37
    Foto

    Leyla Əliyeva "ANİMAFİLM Studio"nun qonağı olub

    Mədəniyyət
    20:36

    Ryabkov: Rusiya Ukraynanı dost ölkə kimi görmək istərdi

    Digər ölkələr
    20:29

    Malatyada Yeni ildə terror aktı hazırlayan İŞİD üzvü saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti