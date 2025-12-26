Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Зеленский и Стубб обсудили подготовку к переговорам в США

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 20:18
    Зеленский и Стубб обсудили подготовку к переговорам в США

    Президенты Украины Владимир Зеленский и Финляндии Александр Стубб обсудили подготовку к переговорам в США.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины в соцсети Х по итогам телефонного разговора с Александром Стуббом.

    По словам украинского лидера, стороны обменялись информацией о контактах с международными партнерами и ходе подготовки к предстоящим встречам и переговорам в Соединенных Штатах. Он отметил, что украинская и американская переговорные группы уже добились значительного прогресса.

    В частности, продвинута работа над необходимыми гарантиями безопасности, планом восстановления и экономического развития Украины, а также рамочным документом, состоящим из 20 пунктов. Президенты сошлись во мнении, что высокая интенсивность работы имеет решающее значение и что нельзя терять ни одного дня и ни одного часа.

    "Мы разделяем мнение, что интенсивность работы действительно помогает, и ни один день, ни один час не могут быть потеряны. Даже сейчас, когда так много стран и лидеров празднуют Рождество и готовятся к Новому году, мы работаем на полную мощность, чтобы защитить жизни и продвинуть дипломатию. Мы прилагаем все усилия для достижения результатов, и именно такой подход мы используем – общий успех необходим для Украины и всей Европы, для Соединенных Штатов и президента [США Дональда] Трампа, для всех наших партнеров по всему миру и для глобального мира",- подчеркнул Зеленский.

    Напомним, что Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря во Флориде.

