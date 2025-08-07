В Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом

В Вашингтоне 7 августа состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

Как сообщает Report, сначала с участием президента Ильхама Алиева и специального представителя президента США Стива Уиткоффа был подписан "Меморандум о сотрудничестве" между SOCAR и компанией ExxonMobil.

Документ подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и вице-президент компании ExxonMobil Джон Ардилл.

Затем глава государства Ильхам Алиев встретился со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом.



