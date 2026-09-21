В Университете Лоранда Этвёша представлена информация о внешней политике Азербайджана
- 21 сентября, 2026
- 18:37
В венгерском Университете Лоранда Этвёша состоялись обсуждения на тему внешней политики Азербайджана.
Как сообщает Report, посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова провела лекцию для студентов.
"По случаю 20 Сентября – Дня государственного суверенитета посол Эсмира Джафарова выступила с лекцией перед студентами в Университете Лоранда Этвёша (ELTE)", – говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.
В ходе лекции состоялся обмен мнениями о внешней политике Азербайджана, вызовах, с которыми страна столкнулась в период независимости, а также о растущих возможностях и обязательствах страны, как современной средней державы.
Отмечается, что в рамках визита также состоялась встреча с проректором ELTE по международным связям профессором Габором Земпленом, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с азербайджанскими университетами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Напомним, что новоназначенный посол Азербайджана в Венгрии Э. Джафарова приступила к своим обязанностям 17 сентября.