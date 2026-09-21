Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Университете Лоранда Этвёша представлена информация о внешней политике Азербайджана

    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 18:37
    В Университете Лоранда Этвёша представлена информация о внешней политике Азербайджана

    В венгерском Университете Лоранда Этвёша состоялись обсуждения на тему внешней политики Азербайджана.

    Как сообщает Report, посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова провела лекцию для студентов.

    "По случаю 20 Сентября – Дня государственного суверенитета посол Эсмира Джафарова выступила с лекцией перед студентами в Университете Лоранда Этвёша (ELTE)", – говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

    В ходе лекции состоялся обмен мнениями о внешней политике Азербайджана, вызовах, с которыми страна столкнулась в период независимости, а также о растущих возможностях и обязательствах страны, как современной средней державы.

    Отмечается, что в рамках визита также состоялась встреча с проректором ELTE по международным связям профессором Габором Земпленом, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с азербайджанскими университетами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Напомним, что новоназначенный посол Азербайджана в Венгрии Э. Джафарова приступила к своим обязанностям 17 сентября.

    Эсмира Джафарова Посольство Азербайджана Венгрия внешняя политика Азербайджана Иностранные студенты
    "Eötvös Loránd" Universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti barədə məlumat verilib
    Azerbaijani ambassador delivers lecture at Eötvös Loránd University

    Последние новости

    01:56

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    Лента новостей