В Университете Лоранда Этвёша представлена информация о внешней политике Азербайджана

В венгерском Университете Лоранда Этвёша состоялись обсуждения на тему внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова провела лекцию для студентов.

"По случаю 20 Сентября – Дня государственного суверенитета посол Эсмира Джафарова выступила с лекцией перед студентами в Университете Лоранда Этвёша (ELTE)", – говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

В ходе лекции состоялся обмен мнениями о внешней политике Азербайджана, вызовах, с которыми страна столкнулась в период независимости, а также о растущих возможностях и обязательствах страны, как современной средней державы.

Отмечается, что в рамках визита также состоялась встреча с проректором ELTE по международным связям профессором Габором Земпленом, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с азербайджанскими университетами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что новоназначенный посол Азербайджана в Венгрии Э. Джафарова приступила к своим обязанностям 17 сентября.