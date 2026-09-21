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    "Eötvös Loránd" Universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti barədə məlumat verilib

    Xarici siyasət
    • 21 sentyabr, 2026
    • 18:10
    Eötvös Loránd Universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti barədə məlumat verilib

    Macarıstanın "Eötvös Loránd" Universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Esmira Cəfərova tələbələr qarşısında mühazirə ilə çıxış edib.

    "20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə səfir Esmira Cəfərova "Eötvös Loránd" Universitetində (ELTE) tələbələr qarşısında mühazirə ilə çıxış edib", - Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı məlumatda qeyd olunub.

    Mühazirə zamanı Azərbaycanın xarici siyasəti, müstəqillik dövründə üzləşdiyi çağırışlar, eləcə də müasir orta güc kimi artan imkanları və öhdəlikləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb:

    "Ziyarət çərçivəsində, həmçinin ELTE-nin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru professor Qabor Zemplen ilə görüş keçirilib, Azərbaycan universitetləri ilə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub".

    Xatırladaq ki, Azərbaycanın Macarıstandakı yeni səfiri E. Cəfərova sentyabrın 17-də etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) təqdim edib.

    Esmira Cəfərova Azərbaycanın xarici siyasəti Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyi
    В Университете Лоранда Этвёша представлена информация о внешней политике Азербайджана
    Azerbaijani ambassador delivers lecture at Eötvös Loránd University

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