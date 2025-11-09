В Университете Иллинойса состоялось мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана

Сотрудники азербайджанского посольства в США приняли участие в мероприятии, проведенном в Иллинойском университете в Урбане-Шампейн по случаю пятой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты вуза, руководитель Азербайджанского центра Среднего Запада Америки Фарид Мамедов, члены Центра и соотечественники, проживающие в Чикаго.

Сотрудник посольства Рамель Латифов отметил, что дата 8 Ноября имеет глубокий смысл для каждого азербайджанца.

"Эта дата символизирует освобождение города Шуша от оккупации и восстановление территориальной целостности Азербайджана. Этот день олицетворяет стойкость и единство нашего народа, мы с уважением чтим память наших шехидов, отдавших свои жизни за мир, суверенитет и справедливость", - сказал дипломат.

Р. Латифов от имени посольства поблагодарил Азербайджанский центр Среднего Запада Америки, Ассоциацию азербайджанских студентов, Иллинойский университет в Урбане-Шампейн, азербайджанских студентов и всех, кто приложил усилия для проведения мероприятия.