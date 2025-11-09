İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    ABŞ-nin İllinoys Universitetində Azərbaycanın Zəfər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 07:40
    ABŞ-nin İllinoys Universitetində Azərbaycanın Zəfər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Səfirliyinin əməkdaşları İllinoys Urbana-Şampeyn Universitetində 8 Noyabr - Zəfər Gününün beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, tədbirdə İllinoys Universitetinin professor, müəllim və tələbə heyəti, Orta Qərbi Amerikanın Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri Fərid Məmmədov və Mərkəzin üzvləri və Çikaqoda yaşayan həmvətənlərimiz iştirak ediblər.

    Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən səfirliyin əməkdaşı Ramel Lətifov qeyd edib ki, 8 Noyabr tarixi hər bir azərbaycanlı üçün dərin məna daşıyır: "Bu tarix Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi və ərazi bütövlüyümüzün bərpası günüdür. Bu gün xalqımızın möhkəmliyini və birliyini simvolizə edir, sülh, suverenlik və ədalət uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla anırıq".

    R.Lətifov səfirlik adından Orta Qərbi Amerikanın Azərbaycan Mərkəzinə, Azərbaycan Tələbə Assosiyasiyasına, İllinoys Urbana-Şampeyn Universitetinə, tələbələrimizə və bu bayramın keçirilməsinə şərait yaradan hər kəsə təşəkkür edib.

    ABŞ İllinoys Universiteti Zəfər Günü
    Foto
    В Университете Иллинойса состоялось мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана

    Son xəbərlər

    08:33

    Rusiyada minik və yük avtomobilləri toqquşub, altı nəfər ölüb

    Region
    08:08

    Senatın respublikaçı lideri demokratlarla şatdaunla bağlı məsləhətləşmələrindən danışıb

    Digər ölkələr
    07:40
    Foto

    ABŞ-nin İllinoys Universitetində Azərbaycanın Zəfər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    07:32

    ABŞ-də gənc oğlan şerifin müavinini xidməti silahı ilə güllələyərək öldürüb

    Digər ölkələr
    07:15
    Foto

    Nyu-Yorkun Kolumbiya Universitetində Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd olunub

    Diaspor
    06:34

    NATO-nun keçmiş baş katibi alyansın ən böyük məğlubiyyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:02
    Foto

    Nyu-York meri 8 noyabrı Azərbaycanın Zəfər Günü kimi tanıyıb

    Xarici siyasət
    05:47

    Pentaqon Avropaya B-52H strateji bombardmançı təyyarələri göndərib

    Digər ölkələr
    05:26
    Foto

    Filarmoniyada Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti