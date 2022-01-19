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В Украине прошло памятное мероприятие, посвященное событиям 20 Января

В Украине прошло памятное мероприятие, посвященное событиям 20 Января В Киеве состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине кровавых событий, учиненных Советской Армией в Азербайджане 20 января 1990 года.
Внешняя политика
19 января 2022 г. 19:09
В Украине прошло памятное мероприятие, посвященное событиям 20 Января

В Киеве состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине кровавых событий, учиненных Советской Армией в Азербайджане 20 января 1990 года.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Украине, наряду с сотрудниками посольства, приняли участие представители диаспоры, местной общественности.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах 20 Января. Здесь также был представлен видеоролик о кровавых январских событиях.

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова поделилась воспоминаниями о тех страшных днях: "Шехиды 20 Января отдали жизни во имя свободы и независимости страны. Они настоящие герои и борцы за свободу”, - сказала она.

Сопредседатель Рады азербайджанцев Украины, председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин, как свидетель кровавых событий 20 Января, поделился своими воспоминаниями. Он рассказал, как советские солдаты убивали безоружных азербайджанцев, и о своих товарищах, ставших шехидами.

Азербайджанский ученый-историк, профессор Фархад Туранлы, говоря о политической истории событий, коснулся преступных действий тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева и его команды.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства бывшего СССР советская армия была введена в Баку. В результате кровавой резни были убиты 133 мирных жителя, 744 человека получили ранения, 841 человек был незаконно арестован. Среди погибших были несовершеннолетние, женщины и старики. Террористический акт, совершенный в тот день Советской армией по указанию Михаила Горбачева против азербайджанского народа, вписан черными буквами в историю как одно из самых тяжких преступлений против человечества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada 20 Yanvar faciəsinin 32-ci il ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib

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