    В Туркменистане отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 20:55
    В Туркменистане отметили День Победы Азербайджана

    В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся торжественный прием по случаю 8 ноября – Дня Победы, а также Дня Государственного флага Азербайджанской Республики.

    Как сообщили Report в диппредставительстве, в своем выступлении посол Гисмет Гезалов отметил, что Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева одержал историческую Победу в 44-дневной Отечественной войне.

    "Эта Победа – триумф воли, единства и справедливости азербайджанского народа. В результате Отечественной войны были освобождены оккупированные территории, восстановлена ​​территориальная целостность нашей страны и выполнены требования резолюций ООН. Наш флаг, развевающийся на всех суверенных территориях Азербайджана, является вечным символом независимости нашего народа и Победы, одержанной в Отечественной войне", - сказал он.

    Гезалов подчеркнул, что в рамках программы "Великое возвращение" уже более 50 тысяч наших граждан живут, работают и получают образование на освобожденных от оккупации территориях.

    "Азербайджан восстанавливает освобождённые от оккупации земли, в том числе религиозно-исторические памятники и мечети, вновь перерождая их в жилые помещения. Строительство мечети в освобожденном от оккупации городе Физули при поддержке братского Туркменистана является ярким примером этого процесса духовного восстановления и высоко ценится как вклад в возрождение Карабаха. Эта инициатива является показателем высокого значения, придаваемого общим ценностям тюркского мира, исламской культуре и духовному возрождению наших освобожденных земель", - сказал дипломат.

    Коснувшись двусторонних отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, посол отметил, что исторические, культурные и религиозные общие ценности между двумя странами составляют основу стратегического партнерства.

    На церемонии выступил с речью заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов. Поздравив азербайджанский народ с Днем Победы, он выразил искренние пожелания о развитии отношений братства и стратегического партнерства между нашими странами.

    Прием продолжился официальным ужином, на котором прозвучала музыка азербайджанских и мировых композиторов, в частности, великого Узеира Гаджибейли. Гостям были предложены блюда азербайджанской кухни, сладости и национальные напитки.

    В мероприятии приняли участие главы и сотрудники иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, представители СМИ, общественности, а также азербайджанцы, проживающие в Туркменистане.

