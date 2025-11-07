İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Türkmənistanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 21:30
    Türkmənistanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilib

    Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyində 8 noyabr – Zəfər Günü, həmçinin Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə qəbul keçirilib.

    Səfirlikdən "Report"a verilən verilən məlumata görə, tədbirdə çıxış edən səfir Qismət Gözəlov qeyd edib ki, Azərbaycan Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günlük Vətən müharibəsində tarixi qələbə qazanıb.

    "Bu Zəfər Azərbaycan xalqının iradəsinin, birliyinin və ədalətin təntənəsidir. Vətən Müharibəsi nəticəsində işğal altında qalan ərazilərimiz azad olunub, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilib və BMT qətnamələrinin tələbləri yerinə yetirilib. Azərbaycanın bütün suveren ərazilərində dalğalanan bayrağımız isə xalqımızın müstəqilliyinin və Vətən müharibəsində əldə edilmiş Zəfərin əbədi rəmzi kimi dalğalanır", - səfir bildirib.

    O vurğulayıb ki, "Böyük Qayıdış" proqramı çərçivəsində artıq 50 mindən çox vətəndaşımız işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayır, işləyir və təhsil alır.

    "Azərbaycan işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızı, o cümlədən dini-tarixi abidələrimizi və məscidlərimizi bərpa edir, onları yenidən həyat məkanına çevirir. Qardaş Türkmənistanın dəstəyi ilə işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində məscidin inşası bu mənəvi bərpa prosesinin bariz nümunəsidir və Qarabağın yenidən bərpasına töhfə kimi yüksək qiymətləndirilir. Bu təşəbbüs türk dünyasının ortaq dəyərlərinə, islam mədəniyyətinə və azad olunmuş torpaqlarımızın mənəvi dirçəlişinə verilən yüksək önəmin göstəricisidir", - deyə diplomat qeyd edib.

    Azərbaycan-Türkmənistan ikitərəfli münasibətlərinə toxunan səfir bildirib ki, iki ölkə arasında tarixi, mədəni və dini ortaq dəyərlər strateji tərəfdaşlığın əsasını təşkil edir.

    Mərasimdə Türkmənistanın xarici işlər nazirinin müavini Əhməd Qurbanov çıxış edərək Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib, ölkələrimiz arasındakı qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına dair səmimi fikirlərini ifadə edib.

    Qəbul rəsmi nahar ziyafəti ilə davam edib, Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının, xüsusilə Üzeyir Hacıbəylinin musiqiləri ifa olunub.

    Tədbirdə Türkmənistanda akkreditə olunmuş xarici diplomatik missiyaların rəhbərləri və əməkdaşları, media nümayəndələri, ictimaiyyət təmsilçiləri, həmçinin Türkmənistanda yaşayan azərbaycanlılar iştirak ediblər.

    Türkmənistan Zəfər Günü rəsmi qəbul
    Foto
    В Туркменистане отметили День Победы Азербайджана
    Foto
    November 8 - Victory Day celebrated in Turkmenistan

    Son xəbərlər

    21:53
    Foto

    Sahibə Qafarova: Enerji keçidi COP29 sədrliyinin fəaliyyətində əsas prioritetlərdən biri olub

    Xarici siyasət
    21:50

    Mətbuat Şurası: Azərbaycan jurnalistləri Zəfərin qazanılmasına mənəvi və ideoloji töhfə verdilər

    Media
    21:44

    Azərbaycan idmançıları VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimində rəsmi paraddan keçiblər

    Komanda
    21:39

    Azərbaycan Basketbol Liqası: VI turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    21:37
    Foto

    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə turnir keçirilib

    Region
    21:34
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 10 təqsirləndirilən şəxslə bağlı sübutlar elan olunub

    Daxili siyasət
    21:30
    Foto

    Türkmənistanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    21:25
    Foto

    İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:16

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başlayıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti