Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Ташкенте для участия в VII Консультативной встрече лидеров ЦА
Внешняя политика
- 16 ноября, 2025
- 10:11
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в столице Узбекистана Ташкенте для участия в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".
Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил главу нашего государства.
