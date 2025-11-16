ВС РФ нанесли 769 ударов по Запорожью, погиб один человек Другие страны

Токаев назвал историческим решение об учреждении формата "Центральная Азия+Азербайджан" Внешняя политика

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Внешняя политика

Азербайджан присоединился к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника Внешняя политика

В ряда районов Азербайджана наблюдается дождливая погода Экология

ЧМ-2026: В еврозоне пройдут очередные матчи отбора Футбол

Фото Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Ташкенте для участия в VII Консультативной встрече лидеров ЦА Внешняя политика

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации за ночь 57 дронов над регионами страны В регионе