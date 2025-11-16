İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Prezident İlham Əliyev Daşkənddəki Konqres Mərkəzinə gəlib

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 10:09
    Prezident İlham Əliyev Daşkənddəki Konqres Mərkəzinə gəlib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının "Mərkəzi Asiya+Azərbaycan" formatında 7-ci Məşvərət görüşünün iclasında iştirak etmək üçün Konqres Mərkəzinə gəldi.

    "Report"un Daşkəndə ezam olunan müxbirinin verdiyi məlumata əsasən, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan Prezidentini qarşıladı.

    Sonra tədbir iştirakçıları birgə foto çəkdirdilər.

    Azərbaycan Özbəkistan Mərkəzi Asiya İlham Əliyev
    Foto
    Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Ташкенте для участия в VII Консультативной встрече лидеров ЦА

    Son xəbərlər

    10:30

    Nazir müavini: "Azərbaycan əsrlərdir körpülər ölkəsidir, indi isə rəqəmsal körpü yaradırıq"

    İKT
    10:30

    Tokayev: Azərbaycan regionalarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır

    Xarici siyasət
    10:26

    Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    10:20

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçiriləcək

    Komanda
    10:19

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tamhüquqlu iştirakçı kimi qoşulub

    Xarici siyasət
    10:09
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Daşkənddəki Konqres Mərkəzinə gəlib

    Xarici siyasət
    10:02

    Bir sıra ərazilərə yağış, Murovdağ yüksəkliyinə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:53

    DÇ-2026: Avropa zonası üçün seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutacaq

    Futbol
    09:43

    ABŞ-də atışma olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti