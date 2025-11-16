Prezident İlham Əliyev Daşkənddəki Konqres Mərkəzinə gəlib
Xarici siyasət
- 16 noyabr, 2025
- 10:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının "Mərkəzi Asiya+Azərbaycan" formatında 7-ci Məşvərət görüşünün iclasında iştirak etmək üçün Konqres Mərkəzinə gəldi.
"Report"un Daşkəndə ezam olunan müxbirinin verdiyi məlumata əsasən, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan Prezidentini qarşıladı.
Sonra tədbir iştirakçıları birgə foto çəkdirdilər.
