В Страсбурге состоялся концерт по случаю праздника Новруз
- 23 марта, 2026
- 17:33
Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы в Страсбурге организовало концерт мугама по случаю праздника Новруз.
Как сообщает Report, концерт состоялся в церкви Сен-Пьер-ле-Жён.
В мероприятии приняли участие официальные лица Совета Европы, представители дипломатического корпуса, местной общественности и члены азербайджанской общины.
Последние новости
18:09
Число погибших от наводнений в Кении превысило 80Другие страны
17:58
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы почти 3 тыс. гражданВнешняя политика
17:50
Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном сегодняДругие страны
17:39
В Бангладеш из-за нехватки топлива могут закрыться все АЗСДругие страны
17:36
В Великобритании приветствовали заявление Трампа о переговорах с ИраномДругие страны
17:33
Фото
В Страсбурге состоялся концерт по случаю праздника НоврузВнешняя политика
17:29
В Париже на выборах мэра победил социалист Эмманюэль ГрегуарДругие страны
17:24
В Нигерии произошел мощный взрыв, десятки человек пострадалиДругие страны
17:20