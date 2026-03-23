Novruz bayramı Strasburqda muğam konserti ilə qeyd olunub
- 23 mart, 2026
- 17:11
Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən Strasburq şəhərində Novruz bayramı münasibətilə muğam konserti təşkil olunub.
"Report" xəbər verir ki, şəhərin mərkəzində yerləşən qədim Sən-Pyer-lö-Jön kilsəsində keçirilən konsertdə Avropa Şurasının rəsmiləri, diplomatik korpusun təmsilçiləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və Azərbaycan icmasının üzvləri iştirak ediblər.
Tədbir iştirakçılarını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edən ölkəmizin Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Fəxrəddin İsmayılov bu bayramın təlqin etdiyi ülvi dəyərlər və bu qədim bayramın xalqımızın mədəni irsində tutduğu yer barədə iştirakçılara məlumat verib, eləcə də 2010-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının martın 21-ni "Beynəlxalq Novruz Günü" elan etdiyini, 2016-cı ildə isə "Novruz"un UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edildiyini xatırladıb.
Konsertə toplanan çoxsaylı iştirakçılara Əməkdar artist, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti İlkin Əhmədov, istedadlı muğam ifaçısı, Opera və Balet Teatrının solisti Rəvanə Əmiraslanlı Rəşad İbrahimov (tar), Təbriz Yusubov (kamança) və Ramil Məhərrəmovun (nağara) müşayiəti ilə zəngin musiqi proqramı təqdim ediblər. Azərbaycan muğamının könül oxşayan nümunələri iştirakçılar tərəfindən rəğbət və alqışlarla qarşılanıb.