    Novruz bayramı Strasburqda muğam konserti ilə qeyd olunub

    Xarici siyasət
    • 23 mart, 2026
    • 17:11
    Novruz bayramı Strasburqda muğam konserti ilə qeyd olunub

    Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən Strasburq şəhərində Novruz bayramı münasibətilə muğam konserti təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, şəhərin mərkəzində yerləşən qədim Sən-Pyer-lö-Jön kilsəsində keçirilən konsertdə Avropa Şurasının rəsmiləri, diplomatik korpusun təmsilçiləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və Azərbaycan icmasının üzvləri iştirak ediblər.

    Tədbir iştirakçılarını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edən ölkəmizin Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Fəxrəddin İsmayılov bu bayramın təlqin etdiyi ülvi dəyərlər və bu qədim bayramın xalqımızın mədəni irsində tutduğu yer barədə iştirakçılara məlumat verib, eləcə də 2010-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının martın 21-ni "Beynəlxalq Novruz Günü" elan etdiyini, 2016-cı ildə isə "Novruz"un UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edildiyini xatırladıb.

    Konsertə toplanan çoxsaylı iştirakçılara Əməkdar artist, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti İlkin Əhmədov, istedadlı muğam ifaçısı, Opera və Balet Teatrının solisti Rəvanə Əmiraslanlı Rəşad İbrahimov (tar), Təbriz Yusubov (kamança) və Ramil Məhərrəmovun (nağara) müşayiəti ilə zəngin musiqi proqramı təqdim ediblər. Azərbaycan muğamının könül oxşayan nümunələri iştirakçılar tərəfindən rəğbət və alqışlarla qarşılanıb.

    17:25

    Roma Papası hava bombardmanlarının əbədi qadağan edilməsi ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    17:17

    Azərbaycanda yod istehsalı 1 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    17:11
    Foto

    Novruz bayramı Strasburqda muğam konserti ilə qeyd olunub

    Xarici siyasət
    17:10

    Bədr əl-Busaidi: Oman Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təmin edilməsi üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    17:01

    Zidan Fransa yığmasına rəhbərlik etmək üçün şifahi razılıq verib

    Futbol
    16:54

    Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana gübrə və qarabaşaq göndəriləcək

    Xarici siyasət
    16:53

    Putin və Paşinyan ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

    Region
    16:49

    İran ABŞ bazalarına və İsrail obyektlərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    16:44

    Ağcabədidə ölümlə nəticələnən avtoqəza olub

    Hadisə
