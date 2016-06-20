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    В Страсбурге начинает работу летняя сессия ПАСЕ

    В ходе сессии ожидаются выступления премьер-министров Греции и Эстонии

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/  Очередная летняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начинает свою работу сегодня в Страсбурге. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе сессии планируется обсудить функционирование демократических институтов в Турции, ситуацию с беженцами в Греции, насилие в отношении мигрантов, вопрос прозрачности и открытости европейских институтов и др. вопросы.

    Согласно предварительной повестке, вопросы касательно Азербайджана не включены в программу нынешней сессии. 

    В ходе сессии ожидаются выступления премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса. 

    Сессия завершит работу 24 июня. 

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