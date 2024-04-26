Активисты диаспоры в Берлине выразили солидарность с Азербайджаном

Активисты азербайджанской диаспоры провели демонстрацию перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

Активисты азербайджанской диаспоры провели демонстрацию перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

Как сообщает Report, участники акции выразили солидарность с Азербайджаном.

Они скандировали лозунг "Карабах - это Азербайджан" на немецком и английском языках. Также в рамках акции была предоставлена подробная информация о 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель.

Отметим, что ранее сегодня представители армянского лобби провели демонстрацию перед зданием Ведомства федерального канцлера в знак протеста против визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца.

Визит президента Азербайджана вызвал беспокойство не только представителей армянского лобби, но и группы азербайджанцев, которых объединяют общие с ними интересы, и которые действуют под влиянием внешних сил.

Так, согласно информации, к протестующим присоединился и Афган Мухтарлы.