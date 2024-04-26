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Ильхам Алиев: В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития

Ильхам Алиев: В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития В последнее время мои визиты в Германию носят регулярный характер. Могу сказать, что в последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 15:13
Ильхам Алиев: В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития

В последнее время мои визиты в Германию носят регулярный характер. Могу сказать, что в последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Напомнив, что он встречался с канцлером в марте прошлого года в Берлине и два месяца назад в Мюнхене, глава государства отметил: "Двусторонняя повестка дня достаточно обширна. Развитие германо-азербайджанских отношений имеет большое значение как для наших стран, так и для развития и стабильности Южного Кавказа в целом".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Recently, Germany-Azerbaijan relations have been experiencing a period of rapid development
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Son müddət Almaniya-Azərbaycan əlaqələri sürətli inkişaf dövrünü yaşayır

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