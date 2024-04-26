Ильхам Алиев: В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития

В последнее время мои визиты в Германию носят регулярный характер. Могу сказать, что в последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития.

В последнее время мои визиты в Германию носят регулярный характер. Могу сказать, что в последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Напомнив, что он встречался с канцлером в марте прошлого года в Берлине и два месяца назад в Мюнхене, глава государства отметил: "Двусторонняя повестка дня достаточно обширна. Развитие германо-азербайджанских отношений имеет большое значение как для наших стран, так и для развития и стабильности Южного Кавказа в целом".