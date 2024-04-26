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Президент: Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией

Президент: Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 15:32
Президент: Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией

Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Напомнив, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении недавно встречались в Германии по приглашению канцлера Олафа Шольца, глава государства отметил: "Следующая встреча будет запланирована в Казахстане. Таким образом, мы предпринимаем дополнительные шаги к подписанию мирного соглашения".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We highly value ongoing peace negotiations between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən sülh danışıqlarını yüksək qiymətləndiririk

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