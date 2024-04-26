Президент Ильхам Алиев: Есть очень хорошие возможности для достижения мира

В результате процесса, идущего между Арменией и Азербайджаном, началась делимитация, даже демаркация границ. Нам возвращены 4 азербайджанских села, оккупированные в 1990 и 1992 годах.

В результате процесса, идущего между Арменией и Азербайджаном, началась делимитация, даже демаркация границ. Нам возвращены 4 азербайджанских села, оккупированные в 1990 и 1992 годах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Отметив, что сегодня утром остановил деятельность расположенный в Азербайджане Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, глава государства подчеркнул: "То есть имеются очень хорошие возможности для достижения мира. Мы готовы сотрудничать со странами, которые хотят оказать нам содействие в этом вопросе".