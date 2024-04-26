О нас

Президент Ильхам Алиев: Есть очень хорошие возможности для достижения мира

Президент Ильхам Алиев: Есть очень хорошие возможности для достижения мира В результате процесса, идущего между Арменией и Азербайджаном, началась делимитация, даже демаркация границ. Нам возвращены 4 азербайджанских села, оккупированные в 1990 и 1992 годах.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 15:31
Президент Ильхам Алиев: Есть очень хорошие возможности для достижения мира

В результате процесса, идущего между Арменией и Азербайджаном, началась делимитация, даже демаркация границ. Нам возвращены 4 азербайджанских села, оккупированные в 1990 и 1992 годах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Отметив, что сегодня утром остановил деятельность расположенный в Азербайджане Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, глава государства подчеркнул: "То есть имеются очень хорошие возможности для достижения мира. Мы готовы сотрудничать со странами, которые хотят оказать нам содействие в этом вопросе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: There are very good opportunities to achieve peace
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Sülhə nail olmaq üçün çox yaxşı fürsətlər var

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт Мир
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир"
22 апреля 2024 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi