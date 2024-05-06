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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отбыл в Азербайджан

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отбыл в Азербайджан Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отбыл в Азербайджан.
Внешняя политика
6 мая 2024 г. 17:19
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отбыл в Азербайджан

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отбыл с визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на офис правительства этой страны.

В поездке его сопровождают три министра - иностранных дел, экономики и обороны Юрай Бланар, Дениса Сакова и Роберт Калиняк.

Стороны обсудят углубление двусторонних отношений с упором на экономическое сотрудничество.

"Также будут рассмотрены варианты импорта азербайджанского газа в Словакию", - сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

В ходе визита Фицо будет сопровождать большая группа предпринимателей, которые проведут переговоры о сотрудничестве между словацким и азербайджанским бизнесом на совместном бизнес-форуме.

Это первый зарубежный визит Фицо за пределы ЕС, целью которого является поддержка словацкой экономики и развитие двусторонних отношений со странами, имеющими высокий экономический потенциал.

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Версия на английском языке Slovak prime minister heads to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın Baş naziri Azərbaycana yola düşüb

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