Президент утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Албанией

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Албанией.

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Албанией.

Как сообщает Report, глава государства подписал указ об утверждении "Соглашения об экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Советом Министров Республики Албания".

После вступления соглашения в силу Министерство экономики должно обеспечить реализацию его положений, Министерство иностранных дел должно направить в Совет Министров Албании уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Документ был подписан 1 марта 2024 года в городе Баку.