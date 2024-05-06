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Президент утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Албанией

Президент утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Албанией Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Албанией.
Внешняя политика
6 мая 2024 г. 12:59
Президент утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Албанией

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Албанией.

Как сообщает Report, глава государства подписал указ об утверждении "Соглашения об экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Советом Министров Республики Албания".

После вступления соглашения в силу Министерство экономики должно обеспечить реализацию его положений, Министерство иностранных дел должно направить в Совет Министров Албании уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Документ был подписан 1 марта 2024 года в городе Баку.

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Версия на английском языке President approves agreement on economic cooperation between Azerbaijan and Albania
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycanla Albaniya arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Sazişi təsdiqləyib

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