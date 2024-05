Посол США: Рад сегодня быть в Шуше

Рад сегодня быть в Шуше.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби, поделившись впечатлениями от поездки в город Шуша.

"Мы готовили этот визит почти два месяца, и я рад, что он наконец состоялся", - заявил американский дипломат в видео, размещенном на странице посольства США в соцсети "X".

Посол отметил, что ему и его супруге был оказан теплый и гостеприимный прием.

"Благодарю вас за гостеприимство. Я был очень впечатлен своей экскурсией, и тем, как развивается город. С нетерпением жду продолжения своих путешествий по Азербайджану", - сказал М.Либби.

Посол также отметил, что помимо Шуши, ему удалось побывать в Физули, а также встретиться с официальными лицами, местными преподавателями, которые участвовали в программе обучения английскому языку при поддержке посольства США.